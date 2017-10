„Kui midagi tõmmatakse kurku, hakkab inimene köhima, et seda välja saada. Viiruse puhul saab organism aru, et hingamisteedes on midagi valesti ning tekib lima. Bronhide limaskestadel on väikesed karvakesed, mis tõukavad röga ja lima väljapoole. Sinna on haakunud ka viirused, mis köhitakse välja. Seega on köha kaitserefleks, millest ei peaks ilmtingimata lahti saada,“ räägib Kivimäe Perearstikeskuse perearst Karmen Joller.

Kuigi talvisel ajal kiputakse tihedamini köhima hakata, nendib Karmen Joller, et pole vahet, kas on talv või suvi – köha, nohu ja kurguvalu põhjustavad viirused levivad igal aastaajal.

„Osa viirusi armastab küll külma, aga teine põhjus on, et talvel on inimesed rohkem koos siseruumides. See tähendab, et viirustel on lihtsam levida. Suvel paljud puhkavad ja veedetakse rohkem aega õues,“ selgitab ta.