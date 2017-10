Kui soovid kaalu hoida või seda langetada, eelista toite, mis sisaldavad palju vett, vähe kaloreid ning on kiudaineterikkad. Näiteks siin väljatoodud 11 toitu.

Lehtkapsas on samuti kalorivaene, kuid selles leidub ohtralt oomega-3-rasvhappeid, foolhapet, vitamiine, valke ja kiudaineid.

Apelsin on hea C-vitamiiniallikas ning apelsinisäsi äärmiselt kiudaineterikas.

Lehtsalat on väga kalorivaene, kuid samas leidub selles ohtralt kasulikke vitamiine, rauda ja foolhapet.

Brokoli on samuti tulvil pikalt täiskõhutunnet tekitavaid kiudaineid, samuti ka A-, C-, E- ja K-vitamiini. Selles sisalduvad ained aitavad võidelda krooniliste tõbedega.

Greip sisaldab väga palju kuidaineid, mistõttu annab selle söömine pikaks ajaks täiskõhutunde. Kaloreid ei sisalda see puuvili peaaegu üldse, küll aga ohtralt C-vitamiini ja foolhapet.

Tomat on kalorivaene, kuid tulvil krooniliste tõbede vastu aitavat lükopeeni, A-, C- ja B2-vitamiini, foolhapet, kroomi, kaaliumi, kiudaineid.

Kurk on samuti väga veerohke vili, kuid selles on tõhusalt ka kiudaineid, A-vitamiini ja beetakaroteeni. Kõige rohkem kasulikku, seejuures, leidub kurgi koores ja seemnetes.

Mustikad sisaldavad ohtralt kehale tarvilikke antioksüdante ja kiudaineid ning on väga väikese kalorisisaldusega.

Maasikad on samuti head C-vitamiini allikad, lisaks on need kiudainete- ja kaaliumirikkad.