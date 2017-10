Sotsiaalministeerium sõlmis lepingu inimese papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsiini ostmiseks. Vaktsineerimisega alustatakse alates 2018. aastast.

Inimese papilloomiviirus ehk HPV on viiruslik nakkushaigus, mis levib peamiselt sugulisel teel. Viirus on väga laialt levinud ja kergesti nakkav. Teatud viiruse tüübid võivad põhjustada erinevaid vähkkasvajaid. Kõige sagedasem HPV-st põhjustatud kasvaja on emakakaelavähk. Eestis on emakakaelavähki haigestumine ja suremus Euroopas üks suuremaid. Haiguse tagajärjel sureb Eestis igal aastal keskmiselt 70 naist ja naiste pahaloomulistest kasvajatest on emakakaelavähk esinemissageduselt viiendal kohal.

„Eesti on üks viimaseid Euroopa Liidu riike, kus tüdrukute HPV-vastast vaktsineerimist ei tehta, ehkki rahvusvahelised uuringud kinnitavad, et õigeaegne vaktsineerimine aitab ära hoida 86–100 protsenti võimalikest vähijuhtudest,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Seetõttu pean väga oluliseks, et tulevast aastast hakkame ka Eestis pakkuma tasuta HPV vastast vaktsineerimist.“