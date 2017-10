HPV tekitatud rakumuutused ja vähieelsed seisundid võivad areneda pika aja jooksul, isegi 10–25 aastat. See tähendab, et regulaarsel kontrollimisel ja õigel ajal avastatuna on need kergesti diagnoositavad ja ravitavad. Peaaegu kõik kaugele arenenud emakakaelavähi juhtumid oleksid ennetetavad. Eriti oluline on anda PAP-testi korrapäraselt seetõttu, et emakakaelavähi varajased sümptomid jäävad endale tihti märkamatuks. PAP-testi tegemine on valutu ja tavapärase günekoloogilise läbivaatuse osa.