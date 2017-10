Gripivastane vaktsineerimine on kõige tõhusam ja odavam kaitse gripi eest, kirjutab sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber Sotsiaalministeeriumi ajaveebis .

Gripihooaeg on alanud ning seetõttu tuleks hakata mõtlema enda ja oma lähendaste vaktsineerimisele. Kõige kindlama ja ohutuma kaitse gripi vastu annab vaktsineerimine, millega võiks algust teha just oktoobris, kirjutab sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber.

Gripivaktsiine on turul kahte tüüpi: 3-valentne vaktsiin ning uus 4-valentne vaktsiin, mis annab esimesega võrreldes täiendava kaitse. Nagu igal ravimil, võib ka vaktsiinidel esineda kõrvalmõjusid, kuid vaktsineerimisest saadud kasu kaalub oluliselt üles nende tekkimise riski. Erandlikud on olukorrad, kus vaktsiinist tingitud tõsiste kõrvaltoimete tekkeks on põhjendatud risk ning sellisel juhul vaktsineerimist ei tehta.

Märka haigestumise sümptomeid



Gripi sümptomiteks on haiguse äkiline algus. Haigestunud inimesel tekib kõrge palavik (38°C ja rohkem), millele lisanduvad köha, peavalu, kurgu- ja lihasvalu või hingamisraskused. Paljudel juhtudel võivad kaasneda mitmed tüsistused, nagu ninakõrvalkoobaste põletik, neelupõletik, keskkõrvapõletik, bronhiit ja kopsupõletik. Surmaga lõppevatest gripitüsistusest on levinuim viiruse põhjustatud interstitsiaalne pneumoonia, sekundaarne pneumoonia ja krooniliste pulmonaalsete ning kardiovaskulaarsete haiguste ägenemine.

Eelmisel aastal suri gripi tõttu 47 inimest ning 113 inimest vajas haiglaravi. 90% lahkunutest olid vanemaealised ja/või hooldekodude elanikud. Raskete gripijuhtude tõttu elu kaotanud või haiglaravi vajanud inimesed ei olnud gripi vastu vaktsineeritud.