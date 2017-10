Meditsiiniliselt sügismasenduse terminit üks-ühele ei tunta. Ometi ei ole sügismasenduses midagi uut – selle all mõistetakse reeglina hooajalist meeleolu langust, mis kimbutab meid igal aastal pikkade ja pimedate õhtute ning aina lühenevate päevade saabudes. Arvestades, et sügis ja talv on meie maailmajaos väga pikad ning pimedad, on tegu Eestis väga aktuaalse teemaga.

Triinu Entsik-Grünberg soovitab esmalt mitte jääda üksi ja leida aega pere ja sõpradega koos viibimiseks. Ennast ei tohiks kindlasti sotsiaalselt isoleerida. „Kui märkate, et seda teeb keegi teie lähedaste seast, siis tuleks ka sellele tähelepanu pöörata,“ rõhutab ta.

Parim ravim masenduse vastu on Südameapteegi peaproviisori sõnul liikumine. „Eriti hea oleks, kui seda on võimalik teha värskes õhus selle vähesegi valguse käes,“ kostab ta ja soovitab meeles pidada põhimõtet, et ei ole halba ilma, vaid kehv riietus. Kui väljas liikuda ei saa või ei soovi, on palju abi ka sportlikust aktiivsusest spordisaalis.

Ka oleks sügisel mõistlik üle vaadata menüü. „Veendu, et sinu toidusedel on tasakaalus ning seal leiduvad toiduained sisaldavad rikkalikult vitamiine ja mineraale. Mida hallim on ilm ja värvivaesem loodus, seda kirevam võiks olla köögiviljade valik meie taldrikul,“ soovitab proviisor.

Lisaks soovitab ta leida tasakaalu puhke- ja tööajas. „8-8-8 reegel töö, isikliku ja puhkeaja jagunemisel on üldtuntud ja sellele viidatakse ka paljudes muudes teemakäsitlustes,“ viitab ta, et kuna energiapuudus on oluliseks sügismasenduse puuduseks, ei saa sellest üle ega ümber. „Koleda ilmaga võib ju tunduda lihtsam kontoris pikki päevi veeta, aga pikemaajaliselt ei ole see jätkusuutlik tegevus,“ rõhutab ta tasakaalu leidmise vajalikkust.

Palju on räägitud ka valgusteraapia kasulikkusest sügisväsimuse vastu võitlemisel. Entsik-Grünberg räägib, et selle eesmärk on aktiveerida melatoniini ja seratoniini tootmist organismis ning seeläbi tuju tõstmine. „Selleks kasutatakse spetsiaalseid lampe, mille valgustugevus on umbes 20 korda tugevam, kui tavapärane tubane valgustus. Tegu on igapäevase teraapiaga, mille kestus oleneb sellest, kuidas organism sellele reageerib,“ kirjeldab Südameapteegi peaproviisor.

Kuid - lisaks elukorralduslikele muudatustele ja muutustele toidusedelis leiab sügisväsimuse vastu abi ka apteegist.

Triinu Entsik-Grünbergi sõnul on keskendumisraskused, meeleolukõikumised, halb mälu, jumetu nahk ning pidev väsimus rauapuuduse tavalisemad sümptomid. Naisi, kes enese teadmata selle all kannatavad, on palju. Lihtne vereproov annab kahtlustele vastuse ja apteegi riiulilt leiab abi kas siirupina või tablettidena.

Väsinud ja kurnatud oleku põhjuseid võib olla mitu. Südameapteegi peaproviisor selgitab, et kurnatus võib olla põhjustatud vitamiinide-mineraalide puudusest organismis ja stressist, mis ei lase organismil välja puhata. Ühtlasi võib tegemist olla ka viirushaiguste läbipõdemise tagajärjega, kui organism ei ole veel täielikult paranenud.

Ka koormab südant, aju ja organismi tervikuna stress. „Kui pikad jalutuskäigud ei anna abi, tuleks abistava vahendina kasutada närvisüsteemi töö normaliseerimiseks rahustavaid preparaate. Väga oluline on ka uni ja unekvaliteet. Kui rasked mõtted ei lase uinuda või ajavad öösel üles, tuleks keerulisel perioodil kasutada und soodustavaid preparaate,“ õpetab ta.

Kolm toidulisandit, mis aitavad sügismasenduse peletamisele kaasa

- D-vitamiin ehk päikesevitamiin. Lihtne vereproov näitab, kas organismis on piisavalt seda immuunsust tõstvat ja samas ka organismile nii olulist vitamiini, mis osaleb paljudes meie keha funktsioonides;

- B-vitamiinid. Kui väldid teraviljatoodete söömist, sööd vähe muna, piimatooteid, võib olla tekkinud B-vitamiinide puudus. Organismi turgutamiseks on kasulik süüa 2 korda aastas B-vitamiinide kuur. Eriti kasulik on see noorsportlastele.

- Q-10 ehk energiavitamiin koos teiste vitamiinide-mineraalidega annab energiat nii südamele kui kogu organismile