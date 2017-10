Ta on ööpäevaringset hooldust vajav lamav laps, kes ei ole võimeline ise toitu närima, ent saab neelata. Poissi toidetakse lusikaga püreestatud tavatoiduga, kuid tal oleks lisaks tarvis kõrgekalorilist ravitoitu, et kaaluiivet tõsta. Viimase aasta jooksul pole Kenno kaalus juurde võtnud.

Vaid 13 ja pool kilo kaaluval Kennol on diagnoositud corpus callosumi agenees ehk suuraju kaht poolkera ühendava mõhnkeha kaasasündinud puudumine. Lisaks on tal ka epilepsia ning psühhomotoorse arengu pidurdus.

Kenno on 7-aastane sügava puudega poiss, kes ei ole võimeline ise toitu närima ning ta vajab püreestatud tavatoidule lisaks kõrgekalorilist ravitoitu, et kaal tõuseks. Et perele käib ravitoidu ostmine üle jõu, ulatab Lastefond madala kaaluiibega ajukahjustusega poisile abikäe.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on Kenno armas 7-aastane poiss, kes vajab väga spetsiaalset ravitoitu. “Kenno on pärit suurest perest, kus pereema toimetab ise tervisemuredega võideldes üksinda,” tõi ta välja. “Lastefondil on väga hea meel, et Kenno lugu meieni jõudis ja saame veidigi ta perele abiks olla.”