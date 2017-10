Juku Mänguasjakeskuse Lego klotside kogumisaktsiooni käigus koguti annetajate abiga kümme kastitäit kasutatud legoklotse, mis annetatakse abivajavatele lasteaedadele üle Eesti.

„Septembri jooksul kutsusime kõiki lapsi üles tooma meie poodidesse Lego klotse, mis on jäänud koju kasutuna seisma ning mis võiks uuel ringil Eesti lasteaialapsi rõõmustada. Lego-mägi kerkis nii kõrgele, et saame kümnele endast märku andnud lasteaiale kinkida vägagi esindusliku koguse klotse,“ kommenteeris Juku Mänguasjakeskuse turundusjuht Kairit Parker.

Parkeri sõnul selgus endast teada andnud lasteaedade kirjadest, et Eesti lasteaiad tunnevad puudust eelkõige arendavatest mänguasjadest, mida nende kõrge hinna tõttu on keerulisem muretseda. „Väga kulukas on osta näiteks väiksemate komplektidena müüdavaid Lego klotse, et kõik lapsed saaksid nendega üheaegselt mängida ning arendada oma käelist ja mõttelist tegevust,“ tõdeb Parker.