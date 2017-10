Eakale kodanikule ühistranspordis istet pakkuda on viisakas. Kui see ununeb, siis ilmselt on igal inimesel, eriti lapsepõlvest mõni mälestus väga rahulolematust pensionärist, kes kõva häälega üle bussi sinu kasvatuse taset kommenteerib. Kuid mõnede ekspertide hinnangul on bussis istumine vanemate inimeste tervisele hoopis kahjulik, nagu ka muidu vähene aktiivsus.

Öelda vanemale inimesele, et võta rahulikult, ära rabele ja jahmerda nii palju on vale. Vähesest liikumisest saavadki paljud hädad alguse.

Oxfordi ülikooli professor Sir Muir Gray jagas ajalehele The Sun soovitusi, kuidas eakaid sugulasi tervislikumate eluviiside juurde suunata. Pigem tuleks vanemal inimesel lasta ise poes käia ja ise kotte kanda, mitte tema eest poes ära käia. Tuleks julgustada teda lifti asemel treppe kasutama ning kui ta elab majas, milles on mitu korrust, paigaldada trepile kaks käsipuud, et tal oleks treppidest käimiseks korralik tugi. Ka peaksid vanad inimesed vähemalt kümme minutit päevas väljas värske õhu käes ennast liigutama.

Kuid lisaks sellele on professoril veel üks oluline nõuanne: mitte lasta vanainimestel bussis istuda. Seismine on neile väga hea jõukohane harjutus, tervisele kasulik, parandab rühti ja hoiab lihased töös.

Ortopeediakirurg Scarlett McNally selgitab, et kõrges eas ei ole mitte vanus see, mis tervist rikub, vaid vähene liikumine. Isegi väga väärikas eas inimesed peavad saama ennast jõudumööda liigutada, kas või mööda hooldekodu koridore edasi-tagasi kõndida.