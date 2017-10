Halb hingeõhk toob meelehärmi. Ning mingil hämaral põhjusel kipub see tekkima pärast piimatoodete söömist. Miks? Kuidas selle vastu võidelda?

Esiteks tasub mõista halva hingeõhu tekkimise olemust, kirjutab Men´s Health. Ilmselt sa ei mõtle sellele väga sageli, kuid suu on osa seedetraktist ning toidu närimine on esimene samm seedimisest. Toidus on miljoneid baktereid ning mõned neist haisevad või tekitavad ebameeldivaid lõhnu. Need bakterid jäävad sageli pesitsema igemetele ja hammaste vahele, vahel ka keelele.

Kui need mikroobid puutuvad kokku piima kuivainega (laktoosi, valkude ja lipiididega), tekib liigne vesiniksulfiid, mis panebki hingeõhu haisema.