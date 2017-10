Teed trenni ja üritad õigesti süüa, ent miski takistab ikkagi kaloreid põletamast? Raamatu "The Litte Book of Thin" autor Lauren Slayton annab nõu, mis võib kaalulangust pidurdada ning kuidas saaksid ainevahetuse kiiremini tööle panna.

1. Sa ei joo piisavalt vett.

Keha vajab vedelikku, et normaalselt funktsioneerida. Pea meeles, et parem on juua külma/leiget vett kui sooja, sest keha peab külma vee puhul rohkem tööd tegema.