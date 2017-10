Proteiin on vajalik lihaste tööks ja toimimiseks, proteiinirikkaid toite peaksid eriti sööma need, kes tahavad kõva trenni teha ning kelle muskel vajab kasvamiseks ka toitainete abi. Ajakiri Men's Health küsis toitumisekspertidelt, millised on kõige tervislikumad toiduained ning järjestas need siis proteiinisisalduse järgi. Tervet 100 toiduainega listi näed siit, allpool on aga meiepoolne TOP 20. Proteiini leidub, nagu näha, ennekõike lihas ja kalas.

1. Kana rinnafilee

2. Kalkuni rinnafilee