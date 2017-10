Kuidas talve ja mütsihooajal juustest elektrit välja saada?

Mütsihooajaga kaasneb paratamatult ka see, et juuksed on rohkem elektrit täis ning tundub nagu polekski muud võimalust kui käia ringi juuksed püsti peas. Tegelikult on aga olemas väga lihtne lahendus, kuidas elektrit täis juukseid vältida, kirjutab veebiportaal Chic.

Selleks tuleb hommikul, enne juuste kammimist, lasta juukseharjale veidi juukselakki ning kammiga seejärel juuksed läbi kammida. Väidetavalt aitab see vältida olukorda, kus mütsi peast võttes hoiavad juuksed imelikult ja on elektrit täis.