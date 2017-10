"Väike hirm tervist kontrollima minnes on ju tavaline,“ lohutab KSA Silmakeskuse optometrist Liisi, kui tunnistan pabinat silmakontrolli ning tuleva Flow 2.0 tehnoloogiaga protseduuri ees.

Kuna prillid on minu jaoks veidi häirivad ning läätsi kasutada ei taha, olen mõnda aega mõlgutanud mõtteid korrigeerida oma nägemist Flow 2.0 protseduuri abil. Ainulaadne ja KSA Silmakeskuse poolt patendeeritud Flow 2.0 protseduur põhineb lõikevabal meetodil. Oluline on see, et protseduuri käigus korrigeeritakse lühinägelikkust vaid laseri abil. Nimelt lihvib laser silma sarvkestale uue proofili, muutes selle mõnikümmend mikromeetrit õhedamaks ja kumerust lamedamaks.

Kuna viimasel ajal on nii mõnedki minu tutvusringkonnast protseduuri läbinud ja tulemusega rahule jäänud, tunnen, et ka mul on aeg selleks. Enne protseduurile minekut peab aga käima spetsiaalses silmakontrollis. Kirjutangi nüüd, milline see välja näeb.

Optometristile tuleb selgitada, mis motiveerib mind protseduuriks

KSA Silmakeskuse mõnusas fuajees antakse mulle ankeet, mis tuleb enne optometristi juurde minemist täita. Selles uuritakse näiteks, kui kaua olen kaalunud silmade laseroperatsiooni võimalust, miks ma pole siiamaani seda teinud, mis mind protseduuriks motiveerib, miks prillide/läätsede kandmine häirib ja muudki. Kui kahepoolne ankeet on täidetud, kutsutakse mind edasi.

Optometrist Liisi kabinet on hubane ning täis erinevaid mõõtevahendeid. Ta palub mul istuda ning räägime veidi sellest, mille ankeeti kirja panin. "Selle vestluse mõte on saada teada, miks inimene ikkagi on siia tulnud. Ning kui ta kardab, siis veidi rahustada," selgitab Liisi.

Kui uurin, milline oleks protseduuriks parim näitaja, vastab Liisi: "Iga silm on nii individuaalne, et kindlaid parameetreid ei saa öelda. Küll aga on meie jaoks oluline näiteks sarvkesta paksus, kas on olnud silmahaigusi, üldtervislik seisund."

Samuti peaks protseduuriga ootama, kui silma miinus pidevalt suureneb. Sellisel juhul jäetakse klient ootele ning kutsutakse ta silmakontrolli aasta pärast tagasi. "Muidu võib juhtuda, et nägemine saab korda, kuid mõne aja pärast on see uuesti kehv. Tavaliselt stabiliseerub nägemine 20ndate alguses," sõnab Liisi.

KSA Silmakeskus rõõmustab individuaalse ja sõbraliku lähenemisega

Enne uuringut peaks kümme päeva läätsede kandmist vältima, sest see võib uuringutulemusi mõjutada. Poolteist tundi kestva põhjaliku vastuvõtu ajal mõõdetakse erinevaid silmanäitajaid ja parameetreid ning minu õnneks ei tee ükski haiget. Jõudes aga silmarõhu mõõtja juurde, hoiatab Liisi: "See on nüüd asi, mis inimestele tavaliselt ei meeldi. Vaata aparaadi sisse rohelise tule suunas. Sulle tuleb kolm korda silma õhupahvakas."

Tõepoolest, see on kogu vastuvõtu kõige ebamugavam hetk, kuid mitte midagi hullu.

Minu lemmikuks on aga vanakooli silmakontroll. Selline nagu aastaid tagasi kooliarsti juures – kontrollitakse, kui palju tähti ma näen.

Viimase osana silmauuringust kasutatakse pupille laiendavaid silmatilkasid, mis teevad nägemise natuke häguseks, kuid optometrist Liisi sõnul aitavad saada väga täpseid tulemusi, et määrata õige korrektsioon. Pärast seda räägib Liisi mulle protseduurist. Nimelt teatab ta mulle rõõmuga, et kvalifitseerun silmade korrigeerimiseks.

Uuringujärgselt võib kohe minna laserprotseduurile või kõige kauem saab oodata maksimaalselt neli kuud, et protseduurile minna. Pärast 4 kuu möödumist peaks silmauuringu uuesti sooritama, et olla tulemustes 100% kindel. Kuigi tegemist on sedavõrd olulise ja täpse protseduuriga, kestab see kõigest 10-15 minutit. Taastumine läheb aga igal inimesel erinevalt.

"Pärast protseduuri pannakse silmale läätsed, mis on peal kuus päeva järjest. Kuna algul on nägemine udune, on soovitatav puhkus võtta, eriti arvutiga töötades,“ annab Liisi nõu. Tema sõnul ei tohiks ka ujuda ning sauna ega trenni minna. Kui kuue päeva möödudes läätsed eemaldatakse, siis kaovad ka igasugused elustiilipiirangud – võib minna trenni, sauna, langevarjuga hüppama või sukelduma.

Taastumisel on aga tavaliselt kõige raskem päev kolmas, sest siis alustab silm paranemist. "Sarvkesta epiteel hakkab kinni kasvama ja see tekitab silmas ebamugavustunnet. Inimesed on erinevad, mõned ei kurda, aga mõnel on raske silmi lahti hoida,“ lausub Liisi.

KSA Silmakeskuse puhul imponeerib mulle see, et lähenemine on individuaalne ning sealolek tekitab turvalise tunde. Optometrist räägib minuga kannatlikult ning uurib kõike, mis mind prillide juures häirib. Otsustan protseduuri kasuks just KSA Silmakeskuses.

Kui ka Sina soovid teada, kas oled prillidest vabanemiseks sobilik, siis Flow 2.0 silmauuringule saad eripakkumise raames registreerida siin: ksa.ee/vabaneprillidest