Talv on tulemas ning seetõttu hakatakse üha enam tarbima vitamiine. Katsetasime SANA+ vitamiine ja kirjutasime välja, mis mõtted need meis tekitasid.

Glükoositropsid C-vitamiiniga (maitsed: maasikas, vaarikas, sidrun, arbuus, apelsin)

- Glükoositropsid olid ülimagusad! Minu kui tõelise magusafänni jaoks maailma parimad asjad!

- Mulle meenub lapsepõlv, sest mäletan, kuidas emaga apteegis käies nuiasin neid. Mäletan, et need olid sealsamas leti peal nähtaval. Ilusad ja värvilised.

- Mina proovisin maasika -ja vaarikamaitselist ning maitse ja lõhn olid väga hästi tunda.

- Sööd ühe ja teise ära, siis kolmandat enam ei taha, sest üledoos on juba tekkinud! Aga lastele meeldivad need väga!

- Arbuusimaitseline glükoositrops meenutas mulle lapsepõlvest tuttavat arbuusinätsu.

- Milline energia varahommikul! Lihtne manustada ja ühest tropsist piisab, et saada silmad lahti!

- Vaarikas on sellest valikust minu lemmik. Meenutab veidi Tripi mahlajooki.

- Need glükoositropsid ei tekita magusaüledoosi uimasust. Hoopis vastupidi. Hind on ka soodne!

- Lapsele annaksin ühe päevas, aga igaks juhuks mitte rohkem. Ei tasu liialdada!

Lahustuvad tabletid

Multivitamiin

- Sellest toidulisandite valikust on minu absoluutne lemmik apelsinimaitseline! Olen suur apelsinifänn ning jõin seda jooki suurima heameelega.

- Kihisev vitamiinijook oli väga mõnus ja meenutas natuke Fantat. See on minu lemmikjook suvel, nii et meenus suvi!

Raud (C-vitamiin, foolhape, vitamiinid B6 ja B12)

- Peale on kirjutatud, et need on veriapelsinimaitselised. Mõtlesin, et huvitav, mis maitsega see on. Minu meelest olid isegi paremad kui tavalise apelsini maitsega.

- Olen seda juba nädalajagu kasutanud ja kuidagi parem enesetunne on. Ma ei tea, kas asjad on omavahel seotud, aga uni tuleb ka parem ja trenni jõuan rohkem teha.

- Rauaga on see teema, et enne rohelist teed juua ei tohi. Mina jõin hommikul tassi rohelist teed ja umbes poole tunni pärast tegin kihisevat rauajooki peale. Möödus natuke aega ja süda läks väga pahaks. Nii raud kui roheline tee on ülitugeva toimega, et koos hakkab paha. Võimalik, et luges see ka, et kõht oli tühi.

- Füüsiline enesetunne muutus pärast selle tarvitamist paremaks.

C-vitamiin

- Ilus kollane pakend tekitab päikselise tunde! Tuleb peale samasugune energia nagu suvepäeval.

- Sobivad ideaalselt ka lastele! Minu põnnid jõid seda hea meelega – samal ajal Coldrexi ravim ei meeldi neile näiteks üldse!

- Mul valutas pea ja olin kuulnud, et kui sel puhul C-vitamiini võtta, läheb valu ära. Ja nii tõepoolest oli. Jõin kaks klaasi kihisevat C-vitamiini jooki ja mõne aja pärast enam pea ei valutanud. Need tablett-kihisevad joogid on mõnusad ja mugavad kasutada, eriti just nüüd sügisesel ajal, kui viirused kimbutavad.

- Minul on pakk lahustuvat C-vitamiini töö juures laual. Ikka on nii, et kord köhib üks ja siis aevastab teine. Ma usun, et C-vitamiini tarbimine turgutab päris korralikult.

Magneesium + vitamiin B6

- Mul on aeg-ajalt olnud nii, et jalg kisub krampi. Arst soovitas mul siis võtta magneesiumitablette ning olengi seda viimasel ajal võtnud. See magneesiumit sisaldav vitamiin on tore lisand. Tuli just mu ellu õigel ajal!

- Kui mõningaid nendest lahustuvatest tropsidest tasub kasutada vaid korra päevas, siis seda lausa kaks korda. Tore.

Juunior

- Mu tütre lemmikvärv on roosa, nii et talle meeldis juba pakend. Kui purgike tühjaks sai, võttis tütar selle oma mänguasjade kogusse.

- Lastele vitamiinide andmine kipub olema ikka keeruline, nad ei taha ju mingeid tablette alla neelata. Anna aga hea vaarikamaitseline jook ette ning nad joovad seda suurima hea meelega. Küsivad velgi, aga päevane soovitatav annus on ju vaid üks tablett.

Kaltsium+ vitamiin D ja K

- D-vitamiin on kehale ülioluline, eriti talvisel ajal!

- Eks sügisel, talvel ja kevadel kipuvad haigused kimbutama. Kuigi tropside võtmine ei asenda mitmekülgset toitumist ning tegemist pole ka ravimitega, siis toetavad need kindlasti tervist. Soovitan võtta!

Magneesiumitabletid

- Ideaalsed pärast pidutsemist. Aitavad taastuda.

- Minu jaoks oli lahustuv magneesiumipulber pisut kentsakas. Maitse oli küll hea, aga selle manustamisviis polnud kuigi mugav – nimelt tuli seda otse keele peale kallata ja siis lasta imenduda. Eelistaksin seda pigem vees lahustada.

- Mulle imponeeris väga selle viinamarjamaitse.