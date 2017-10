Mida külmemaks lähevad ilmad, seda kuivemaks võivad muutuda ka huuled. Kuidas huulte kuivuse vastu võidelda?

Vali õige huulepalsam!

Et huuled oleksid mõnusalt pehmed ja niisutatud, peaksid kasutama raviva toimega huulepalsamit sagedamini kui kord päevas. Kasuta palsamit, mis on tehtud vaseliini, mesilasvaha või mõne naturaalse õli baasil. Hoidu huulepalsamitest, mis sisaldavad maitse-, lõhna- ja värvaineid, sest need võivad sinu huuli veelgi ärritada. Hea, kui huulepalsam sisaldab vähemalt SPF 15 päikesekaitset - see kaitseb su huuli ka päikesepaistelistel päevadel.