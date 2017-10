Kaltsium on oluline mineraal luude ja hammaste ehituses. Seega soovitataksegi luude ja hammaste eest hoolitsemiseks piisavalt kaltsiumit tarbida. Paljudele ei maitse piim ega piimatooted, ehkki sageli räägitakse kaltsiumiallikate puhul peaasjalikult just piimast. Siiski tasub teada, et on mitmeid toiduaineid, kus leidub kaltsiumit piimast rohkemgi.

Ameerika Ühendriikide Põllumajandusministeeriumi (USDA) andmetel on keskmise suurusega klaasitäies (250ml) piimas umbes 300 mg kaltsiumit. Pooles klaasis kikerhernestes on kaltsiumit seevastu umbes 315 mg. Lisaks on kikerherned head proteiini- ja kiudaineallikad. Kikerherned on maitsvad röstitult, ent sobivad ideaalselt ka kõiksugu salatite ja suppide sisse.

Rohelised lehtköögiviljad, näiteks spinat ja sinepilehed, on suurepärased kaltsiumiallikad. Kaks klaasitäit rohelist sisaldab ligi 394 mg kaltsiumit. Kasuta neid oma tavapäraste toiduportsjonite juures, andes värvi oma salatitesse, smuutidesse või võileibadele.