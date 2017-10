Inglismaa rahvaterviseameti (PHE) sõnul määratakse haigestunud patsientidele antibiootikume liiga kergekäeliselt. Paljude kergemate haiguste puhul piisab paranemiseks üksnes puhkusest.

PHE hinnangul on kuni iga viies patsiendile määratud antibiootikumide retsept ebavajalik, sest paljud kergemad tervisehädad mööduvad ise, kirjutab BBC. Sage ravimite tarbimine muudab infektsioonide ravi raskemaks, kuna bakterid muutuvad ravimite vastu resistentseteks.

Antibiootikumid on vajalikud veremürgituse, kopsupõletiku, bakteriaalse meningiidi ja teiste põletike puhul. Siiski toonitavad spetsialistid, et antibiootikum pole imeravim igast haigusest võitu saamiseks. Köha ja bronhiidi puhul võtab omal käel tervenemine aega kuni kolm nädalat. Antibiootikumide tarvitamise korral haigus oluliselt kiiremini ei möödu ja vahe on umbes paar päeva.

Inglismaa rahvaterviseameti meditsiinijuht Paul Cosford sõnab, et paljude levinud haiguste raviks pole anitibiootikume vaja. Tema sõnul haigestub suurem osa inimestest aeg-ajalt, ent suudab tänu oma immuunsusele ise terveks saada. „Kui võtta antibiootikume siis, kui ei neid pole vaja, on suurem tõenäosus mõne kuu jooksul saada nakkus, mille puhul antibiootikumid enam ei toimi,“ ütleb ta. Haigestumisel tasub konsulteerida arstiga, sest tema teab, millisel puhul on antibiootikum päriselt vajalik.

Nõnda soovitatakse lihtsamate haiguste puhul, millega keha ise hakkama saab, aeg maha võtta, puhata, kasutada valuvaigisteid (näiteks paratsetamooli) ja juua palju vedelikke.