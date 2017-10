Sel gripihooajal Eestisse planeeritud ca 65 000 doosist kahest erinevast vaktsiinist on kohal umbes 82% ja sel nädalal on tulemas natuke lisa.

Ravimiameti tegevuslubade ja inspektsiooni büroo vaneminspektor Klara Saar ütles portaalile terviseuudised.ee, et käesoleval gripihooajal on Eestisse toodud juba üle 53 000 gripivaktsiini annuse, seal hulgas on 16 093 annust kolmevalentset Influvaci ja 37 000 annust neljavalentset VaxigripTetrat.

„Sel nädalal saabub müügiloa hoidja väitel Eestisse täiendav partii ehk 7200 annust VaxigripTetrat,“ lisas Saar. Ta lisas et see, milliste koguste kaupa vaktsiine Eestisse tuuakse, sõltub ravimi tootjast ja hulgimüüjast.