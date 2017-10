Ehkki soovitatav annus füüsilist aktiivsust on vähemalt 150 minutit ehk kaks ja pool tundi nädalas, on ka väike jalutuskäik tervisele kasulik, kirjutab väljaanne HealthDay.

See on mitmeski mõttes täiuslik trenn, sest on lihtne, tasuta ja ei vaja mingeid lisaseadmeid või varustust. Uuringud näitavad, et regulaarselt jalutamas käimine võib vähendada südamehaiguste, diabeedi ja isegi rinna- ning pärasoolevähi riski.

See muidugi ei tähenda, et tervis ei võiks ka aktiivsel jalutajal kehv olla, kui ta on näiteks suitsetaja või ülekaaluline.

Kuid kõige enam vähendab jalutamine hingamisteede haiguste riski. Nendel, kes jalutavad rohkem kui kuus tundi nädalas, on tõenäosus mõne hingamisteede haiguse käes kannaada kuni 35 protsenti ehk umbes kolmandiku võrra väiksem kui neil, kelle füüsilise aktiivsuse tase on väga madal.