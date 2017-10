Terviseeksperdi ja City Tervisekliiniku toitumisnõustaja Teele Tederi sõnul esineb stressi ja unehäirete vahel omamoodi nõiaring. „Samal ajal kui kõrge stressitase on üheks peamiseks unehäirete põhjustajaks, on kvaliteetne uni ka üks efektiivsemaid stressi alandajaid,“ kommenteeris Teder.

Ülekaalukalt levinuim stressi põhjustaja kõigis Baltimaades on inimeste töökoormus ja suhted töökaaslastega, mida kinnitavad üle poolte kõikidest vastajates. Palju stressi põhjustab ka rahaline seis – 47 protsendi eestlaste, 40 protsendi lätlaste ja 43 protsendi leedulaste seas. Lisaks ka suhted pere ja lastega, mille üle tunneb muret 33 protsenti eestlastest, 36 protsenti lätlastest ja 44 protsenti leedulastest.

Stress põhjustab erinevaid terviseprobleeme

Uuringust selgus, et kõige sagedamini väljendub stress närvilisuse ja pingetena, mida kogeb koguni 73-77 protsenti elanikest. Olulisel määral põhjustab stress ka väsimust – 59 protsendi eestlaste, 47 protsendi lätlaste ja 56 protsendi leedulaste seas. Veel tekitavad stressi ka unehäired, mida kogevad ligi pooled vastanutest.

Kui uni ei ole piisav ning jääb ebakvaliteetseks, põhjustab see erinevaid terviseprobleeme ning mõjutab negatiivselt elukvaliteeti tervikuna. „Napp uni võib kiirendada vananemist ja viib immuunsüsteemi tasakaalust välja. Halvenevad mälu ja suutlikkus keskenduda, töö- ja õppimisvõime, suureneb risk haigestuda südamehaigustesse ja diabeeti. Unehäirete korral on peaaegu võimatu langetada ka kehakaalu, kuna selline olukord viib hormoonid tasakaalust välja,“ kommenteeris Teder.

Magneesium aitab leevendada stressi

Uuring näitas, et Baltimaade elanikud mõistavad une tähtsust stressi vähendamisel - 31 protsenti uuringus osalenud eestlastest ning 20 protsenti lätlastest ja leedulastest ütlevad, et püüavad stressiga toime tulemiseks rohkem magada. Tederi sõnul näitab tema kogemus, et inimesed küll mõistavad piisava ja kvaliteetse une olulisust, kuid ei pööra sellele tegelikkuses kuigi suurt rõhku. Tihtipeale ei osata unekvaliteedi parandamisega ka teadlikult tegeleda.

Hea unekvaliteet sõltub paljudest asjadest, alates stressirohkete olukordade vältimisest kuni teadliku toitumiseni. „Tähtis on pöörata tähelepanu ka mineraalidele ja vitamiinidele, kuna stressiolukorras suureneb nende igapäevane vajadus tugevalt ning puudujäägi korvamiseks on soovitav neid sel perioodil toidulisanditena juurde võtta. Unehäirete puhul on eeskätt olulised tsink ja magneesium, mis soodustavad und reguleeriva melantoniini tootmist,“ ütles Teder.