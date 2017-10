29. oktoobril tähistatakse kogu maailmas insuldipäeva, juhtimaks tähelepanu raskele haigusele, mille tõttu sureb Eestis üle 800 inimese aastas. Insult tekib äkki ning sümptomite ära tundmine ja kiire sekkumine võib päästa elu.



„Insuldi üks põhjus on ajuveresoone lõhkemine, mille tulemus on verevalum ajus. Enamik insultidest on aga põhjustatud ajuveresoone ummistusest verehüübe ehk trombi tõttu – seda kutsutakse ajuinfarktiks. Trombi tõttu ei saa närvirakud enam energiat ning lakkavad töötamast,“ selgitab Tartu Ülikooli kliinikumi neuroloog dr Janika Kõrv.



Insuldi puhul tuleb tegutseda kohe, sest iga sekund loeb. Insuldile iseloomulikke sümptomeid aitab meeles pidada, ära tunda ja tegutseda ingliskeelne sõnakombinatsioon FAST (face, arms, speech, time ehk nägu, käed, kõne, aeg). „Jälgige, kas patsiendi üks näopool või suunurk on alla vajunud, paluge tal näiteks naeratada. Kontrollige, kas patsient saab mõlemat kätt tõsta ja neid üleval hoida, kas tema kõne on segane. Selliste sümptomite ilmnemisel tuleb kiiresti tegutseda ja helistada viivitamatult häirekeskuse numbril 112,“ soovitab arst.



Ligi kolmandik insulti haigestunutest sureb esimese kuu jooksul ja kolmandik ei parane täielikult. Tegemist on ägeda haigusega, millesse haigestuvad Eestis 5000 inimest aastas.



Insulti võib haigestuda igaüks. Insuldi ennetamiseks tuleb loobuda suitsetamisest ja alkoholist, süüa tervislikku toitu ning olla füüsiliselt aktiivne. Insuldi tekkimist soodustavad mitmed tegurid ja haigused, mis on ravitavad - näiteks kõrge vererõhk, kõrge kolesteroolitase veres ja kodade virvendusarütmia (üks südame rütmihäiretest).