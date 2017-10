Mallorcal Palmanovas on nakkushaigus nimega legionelloos tapnud ühe turisti, 21 puhkajat on sattunud haiglasse.

On teada, et legionelloosi ehk leegionärihaigusesse surnud turist oli 70-aastane mees ning ta kannatas ka diabeedi ja leukeemia all, vahendab The Sun. Hukkunu ega teiste nakatunute rahvust pole hetkel teada.

Haiguspuhangut Magalufi lähistel asuvas Palmanovas on uurima asunud Hispaania tervishoiujuhid. Proove võetakse piirkonna mitmetest hotellidest, kohalikust veepargist ning purskkaevudest.

Tõbe tekitab bakter nimega Legionella pneumophila. Bakterid pesitsevad enamasti puhastamata veetorudes ja kliimaseadmetes ning nad ähvardavad kõige enam nõrgenenud immuunsussüsteemiga inimesi. Nakatunu vaevusteks on kas palavik või ägedalt kulgeva kopsupõletik.