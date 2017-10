Eelmisel aastal tehti Eestis 1,5 miljonit hambaravivisiiti, mille käigus raviti rohkem kui 1,03 miljonit hammast. Kümnendiku võrra enam külastati ortodonti, veelgi enam kasvas suuhügienistide teenuste kasutamine, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistikast.

Hambaarsti juures käinud inimeste arv kasvas 1,2% ja ravitud hammaste arv langes 2%. Iga Eesti elaniku kohta tehti 1,1 hambaravivisiiti ning see suhtarv pole alates 2009. aastast oluliselt muutunud. Proteetilise ravi visiitide osas samuti suuri muutusi ei ole, sarnaselt eelmisele aastale oli neid ka 2016. aastal veidi üle 240 000. Samas proteese saanud inimeste arv kasvas 2%.

Märkimisväärselt on suurenenud ortodontia töö. Ortodontiliste visiitide arv kasvas 10% – ortodonti külastati ligi 147 000 korral. Juba teist aastat on täiskasvanute ortodontilisi visiite rohkem kui lastel – need moodustasid 52% kõigist vastuvõttudest. Ortodonti külastanud isikute arv kasvas peaaegu viiendiku võrra – kokku külastas ortodonti 45 000 inimest, ortodontilisi aparaate paigaldati ligi 20 000, mida on 15% rohkem kui möödunud aastal. Ka ortodontiateenuse pakkujate arv kasvas 2016. aastal jõuliselt – 6%.