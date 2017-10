Tüdruk põeb allopeetsia-nimelist ravimatut haigust, mis tähendab, et tal puuduvad juuksed, ripsmed ja kulmud. Enamasti kasutavad selle diagnoosiga inimesed parukaid, kuid need ei võimalda neil näiteks sportida või ujuda. Sara Sofia vanusele lapsele on need tegevused aga väga olulised.

Sara Sofia pere on pöördunud SA TÜK Lastefondi poole, et paluda abi proteesi korrigeerimise, saatmiskulude ja tüdrukule asendusparuka ostmise katteks. Asendusparukat saaks tüdruk kasutada ka aasta või pooleteist pärast, kui olenevalt lapse kasvust protees taaskord hooldusesse või päris vahetusse läheb. Pere toetusvajadus on ühekordne ning kokku 1878 eurot.

Sara Sofia ema rääkis, et möödunud aastal soetatud juukseprotees on olnud nende pere jaoks elumuutev ning laps ütleb ise, et ta on juukseproteesiga nagu normaalne inimene. Last ei vaadata kaastundliku pilguga ning ei ole liigset uudishimu, haletsust, nuttu ega palvetamist igapäevastes olukordades. Sara Sofia on kordades enesekindlam ning tema psüühika on paremas korras.

Lapse ema sõnul on vanemana kõrvalt hea meel jälgida, et tüdrukul on proteesi nii mugav kasutada, et päeva jooksul toimetades unustab ta täiesti oma diagnoosi ja identifitseerib end tavalise, terve ja normaalse lapsena. “Oleme ääretult tänulikud abi ja toetuse eest, mida lastefond meile võimaldab, ja väga loodame, et meie elu saab tänu toetusele sellisena jätkuda.”