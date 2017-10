„Täna ongi selline päev, kus mul on lisaenergiat vaja,“ rõõmustab kolleeg, kui toon tööle kotitäie MyBody snäkke. Niisiis mekimegi õhtuootena MyBody proteiinibatoone ja proteiiniküpsiseid, mis on sobilikud nii taimetoitlastele, füüsiliselt väga aktiivsetele kui ka kiire elutempoga inimestele.

Laotame batoonikesed lauale. Nende valik on niivõrd lai ja pakendid värvilised, et on keeruline valida, mida kõigepealt proovida. Välimuse järgi on minu absoluutne lemmik Whey Crisp valge šokolaadi ja vaarika tükkidega, mille järgi ka haaran. Batoonikese kohta lubatakse suurejooneliselt, et see peaks olema parem kui kompvek! Sama batooni on ka piimašokolaadi ja krõbedate helvestega, kuid minu südame võidavad pakikesel ilutsevad vaarikad. Suvi tuleb meelde!

Elevuses avan paki ning ampsan valget batoonikest. Mmm! Ei pea pettuma. Seesolevad hapukad vaarikad teevad maitse üliheaks. Selle batooni olen küll nõus vahetama šokolaadi vastu.

„See on ju magusasõprade lemmik!“ itsitab Tuuli, kes sööb magusat võrdlemisi harva. „Mulle meeldivad väga need vaarikad, mis teevad maitse hapukaks ja värskeks.“

Tegelikult on ka piimašokolaadi maitsega Whey Crisp üsna hea. „Need krõbisevad helbed, mis siin sees on, krõmpsuvad ägedalt hamba all. Kui seda hammustad, siis on tunne nagu sööks maailma parimat šokolaadi,“ muigab Laura.

Oreo küpsiste fänn Jana sirutab aga kõigepealt käe Clean Bari järele, mille ilusal sinisel pakendil ilutsevad kreemiküpsised. Pakendist tuleb välja musta värvi batoonike – ei meenugi, et sellist maiustust oleks varem söönud.

Loen pakendilt infot ja see paneb mind kulmu kergitama – nii palju kasulikku! Batoonis on vähem kui kolm grammi süsivesikuid, palju valku ja kiudaineid ning sobib toidukorraasendajaks, täiendavaks valguallikaks ja keha taastamiseks pärast treeningut.

„Närida on küll seda batooni veidi keeruline… aga samas maitse korvab selle,“ nendib Jana.

Ka Laura proovib seda. „Kas see järelmaitse ei meenuta mitte veidi lagritsat?“ mõtiskleb ta.

Clean Bari on tegelikult veel võiküpsise ja maapähkli maitsega. Maitseme ka tüki nendest ning jõuame ühisele arusaamisele, et parim on pähklivõiga. „Kuulge, minule meenutab see ju vana head Kuldvõtmekese iirist,“ hüüatab Mart, pannes kohvitassi lauale ja istudes meie juurde. Kuna keegi teine Kuldvõtmekese iirist eriti ei mäleta, siis kehitame õlgu.

„Batoonikese sees on pähklitükid ja järelmaitse jääb soolane. Kuna fännan täiega maapähklit, meeldib mulle ka see batoonike,“ sõnab Jana.

Suure spordihuvilisena ulatab Mart käe Muscle Protein Bari järele. Füüsiliselt aktiivsetele inimestele valguvajaduse rahuldamiseks; nälja peletamiseks toidukordade vahel; väikese kehakaaluga inimestele valgunormi täitmiseks, lubatakse pakendi infos.

„No see on küll mehine maitse,“ muigab Mart. „Ma usun, et selle võiks isegi spordisaali kaasa võtta, kui mõnikord pikemaks trenniks läheb.“

Tuuli oskab anda aga naiselikuma külje: „Batoonikese pealispind on mõnus ja krõbe – see meenutab šokolaadimuffineid, mida olen perele teinud.“

Laura, olles muginud ära juba peaaegu terve batooni, teatab naerdes: „Nüüd tabas mind küll energialaks!“

Meie snäkivalikus on ka kaks All Natural Oatcake batoonikest – üks kaera ja kookose, teine jõhvika maitsega. Nende fenomeniks on see, et tekib pikaajaline täiskõhutunne ning batoonikesed sisaldavad palju B-vitamiini ja kiudaineid.

„Kui enamasti olen harjunud, et tervislik mekib automaatselt kehvasti, siis siinpuhul polnud sellega kindlasti tegemist. Batoon ei ole liiga magus ning minul kui istuva eluviisiga inimesel püsib kindlasti kõht täis väga kaua,“ tunnistab Tuuli.

Jana plaanib aga jõhvikamaitselist batoonikest viia oma tütrele. „Mõnusalt maitsev ja naturaalne kaerabatoon, milles on kerge kaerahelbe mekk. Sees peituvad aga kuivatatud jõhvikad, mis annavad hapuka maitse. Mu tütrele meeldivad sellised maiused, ma arvan, et ka see,“ lausub ta.

Mart toob aga batoonikeste plussiks selle, et need ei pudene. „Enamasti meenutab laud pärast sarnaste batoonide söömist looduskatastroofi,“ nendib ta.

Juhuse tahtel jääb viimaseks proovitud batoonikeseks see, millest kujuneb meie kõigi ühine lemmik. Sinimustas pakendis Nut Bar on tumeda šokolaadiga maitsev ja toitev pähklibatoon, mis sobib füüsiliselt aktiivsetele inimestele, nälja peletamiseks toidukordade vahel, väikese kehakaaluga inimestele ja ka taimetoitlastele.

„Veidi magus, veidi soolane – aga kooslus on hea. Mõnusalt palju pähkleid ja tummine suutäis,“ mõtiskleb Mart. Tuuli peab aga selle suurimaks plussiks tumeda šokolaadi ja pähklite meeldivat kombinatsiooni. „Minule kui pähklisõbrale meeldis väga,“ sõnab ta.

Laura toob välja, et esimese hetkega tunneb ta omamoodi astelpaju mekki. „Aga paari ampsu järel see kadus. Väga mõnus ja pähkline!“ kiidab ta.

Batoonikestest on meil igatahes kõht täis – nüüd on siis proteiiniküpsiste kord! Ka selle kohta on lubatud, et on parem kui kompvek.

„On jah parem kui komm!“ hüüatab Laura. „Või tegelikult.. mulle meenutavad need tavalisi šokolaaditükkidega küpsiseid, mida lausa jumaldan. Need on vist mu senise lemmiku tervislikuks versiooniks.“

Ka Tuuli tajub tervislikumat mekki. „Need on supermaitsvad, kuid pole samas nii rammusad kui tavalised küpsised.“

Nostalgiline Mart meenutab aga lapsepõlve keeksi. „Lõhn on ju selle lapsepõlve lemmikuks olnud keeksi moodi. Minu kui inimese jaoks, kes ei armasta läägelt magusaid asju, on see perfektselt maitsestatud,“ mõtiskleb ta. Samuti jõuame ühisele arusaamale, et küpsiseid võiks tükeldada hommikupudru peale.

„Kuidas on, sõbrad, kas nüüd on energiat rohkem?“ uurin teistelt.

Kostub ühine vastus: muidugi!