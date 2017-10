Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tervishoiusüsteemide arendamise regionaalse kontori juht dr Tamás Evetovits keskendus oma tänases ettekandes küsimusele, kas inimesed suudavad tervishoiuteenuste eest maksta.



Evetovits selgitas, et kuigi tervisenäitajad on Eestis head, on siin palju arenguruumi: „Vajadus terviseteenuste järele kasvab pidevalt ning ebavõrdsus on suurenenud. Suure omaosaluse tõttu ei saa inimesed piisavalt kulutada põhivajadustele ning arsti poole pöördumine võib hilineda. Nõrk finantskaitse süvendab kõrge omaosaluse tõttu vaesust,“ tutvustas ta analüüsi tulemusi.



Evetovits tõi välja, et erinevate leibkondade tüüpide arvestuses on kõige suuremad riskigrupid pensionärid.



„Kõrge omaosalus tuleneb eelkõige kõrgest ravimite omaosalusest. Võrreldes Euroopa Liidu keskmisega kasutatakse rohkem käsimüügiravimeid, ka see võib omaosalust mõjutada,“ rääkis Evetovits ning juhtis tähelepanu, et juba on tehtud suuri samme ravimite ja hambaravi kulutuste vähendamiseks. Ta tõi näitena täiendava hambaravihüvitise, mis jõustub 2018. aastast ja hambaravihüvitise, mis jõustus tänavu juulist.



Evetovits peatus oma ettekandes ka tervishoiu rahastamise pikemal perspektiivil. „Mida rohkem riik kulutab, seda väiksem on patsientide omaosalus, kuid arvesse tuleb võtta ka tervisepoliitilisi otsuseid,“ ütles ta. Evetovits meenutas, et varasemalt on soovitusi tehtud tulubaasi suurendamiseks ja katteallikate laiendamiseks ning sellega on juba algust tehtud.



Evetovits soovitas lõpetuseks kasvatada tervisesse suunatud investeeringuid, vähendada patsiendi omaosalust ning parandada kindlustuse katvust. Riiklikku rahastamist tuleb tõsta, varieerida erinevaid katteallikaid ning tervis peab olema olulisel kohal. Samuti soovitas ta parandada efektiivsust strateegilise ostmise, vähem fragmenteeritud ning rohkem integreeritud ravi kaudu.