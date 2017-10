Kui tahad, et kalorid veel võimsamalt põleksid ja puusa kohale ei tekiks „ujumisrõngast“ või vöö peale õllekõhtu, siis on selleks mõned väga lihtsad nõuanded. Toitumisajakiri Eating Well soovitab, kuidas panna ainevahetus kiiremini ja tõhusamalt tööle.

Kui jätad söögikordade vahele pikki pause ja siis mugid korraga suure koguse toitu, ei ole su ainevahetus selleks valmis. Pigem söö korraga vähem ja mitu korda päevas, nii hoiad ainevahetust pidevas tegevuses.

3. Ära kasuta kookosõli

Kuigi mõned uuringud näitavad, et kookosõli aitab kaalu langetada, on see kaloririkas ning täis küllastunud rasvu. Kookosõli on isegi võist rasvasem.

4. Tee trenni