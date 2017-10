Liiga madal kehakaal võib naise jaoks tähendada varast menopausi, mis on omakorda riskiallikaks teistele terviseprobleemidele, vahendab Medical News Today.

See avastus põhineb Massachusettsi ülikooli uuringul, milles osales pea 80 000 naist. Rasvasisaldus naise kehas - nii liiga kõrge kui liiga madal - mõjutab mitmeid seksuaaltervise ja viljakusega seotud aspekte. Teadlased leidsid, et naise kaal mõjutab ka seda, kuidas kulgeb tema jaoks menopaus.

Varane menopaus tähendab seda, et see saabub enne kui naine on 45-aastaseks saanud. Uuringus osalenud naised, kelle kehamassiindeks oli alla 18,5, ehk alakaalus, kogesid varast menopausi 30 protsenti suurema tõenäosusega kui normaalkaalus naised. Ülekaalulistel naistel omakorda oli varase menopausi tõenäosus normaalkaalus naistest 30 protsenti väiksem.

Kõige rohkem mõjutab varast menopausi see, kui naise kaal teismeeas palju kõikus ning kui ta 18 aasta vanuses alakaalus oli. Naised, kelle kehamassiindeks oli selles vanuses alla 17,5, võivad menopausi vara kogeda lausa 50 protsenti suurema tõenäosusega.

Varane menopaus võib põhjustada südame-veresoonkonna haigusi, luude hõrenemist ja probleeme vaimse tervisega. Kui sinu kehakaal on liiga madal, räägi arsti või toitumisnõustajaga, kuidas seda tervislikul viisil tõsta.