Ilmad lähevad järjest külmemaks ning haigestutakse üha tihedamini. Kuidas saada kiiresti ja efektiivselt jagu kimbutavast külmetusest?

Ära unusta supertoite! Mee suurepärastest omadustest oleme kõik kuulnud, nii et meega tee joomine on üsna tavapärane. Sama on küüslauguga – see sisaldab ainet nimega allitsiin, mis aitab organismil bakteriaalsete ja viiruslike infektsioonidega toime tulla. Aga kas teadsid, et külmetushaiguste puhul on suurepärane ingver? Ingveris sisalduvad ained toimivad kehas viirusvastaselt ning aitavad nii tappa külmetushaiguseid põhjustavaid baktereid. See on ka tõhus vahend võitlemaks ülemiste hingamisteede infektsioone põhjustavate viirustega.

Puuviljadest tasub külmetushaigustega võitlemisel eelistada kiivit. Uuringute kohaselt leevendab kiivide söömine külmetushaiguste sümptomeid ning lühendab haigusperioodi. Samuti tugevdab kiivide pidev tarbimine immuunsüsteemi.

Peotäiel mandlitel on külmetushaigusi ennetav ning nohu raviv toime, kuid haigestudes tuleb neid süüa pidevalt. Nimelt peituvad mandlites polüfenoolid, mis aitavad kehal viirustega võidelda.

Hinga auru sisse. Auru hingamine aitab hingamisteid vabastada ja suunab külmetuse kehast välja. Niisiis pane keevasse veepotti piparmünti, rosmariini ja nelki ning hinga seda auru sisse. Abistab seegi, kui kuumas vannitoas olla duši poolt tekitatud auru sees.

Tee jalavanni. Jalad tasub külmetuse ajal hoida soojas. Heaks abimeheks on jalavann, kuhu on lisatud sinepipulbrit ja pipramündiõli. Hoia jalgu vannis umbes veerand tundi ning pane ööseks sokid jalga.

Puhka võimalikult palju. Tööle ega kooli ei tasu minna, sest esiteks kurnab see sinu keha ning teiseks levitad niiviisi viirust ka kaaslastele. Veeda parem aega kodus lugedes ja telekat vaadates ning ravi ennast terveks.

Eelista vastavaid ravimeid. Külmetuse puhul on heaks abimeheks Septolete Omni imemistabletid (toimeained: bensüdamiin+tsetüülpüridiinkloriid) ja SeptaNazal ninasprei (toimeained: ksülometasoliin+dekspantenool ). Septolete Omni (tsetüülpüridiinkloriid) näidustused: põletikuvastane, valuvaigistav ja antiseptiline ravi täiskasvanutel ning üle kuue aasta vanustel lastel neelu, suuõõne ja igemete ärrituse, igeme-, neelupõletiku ja larüngiidi korral ning enne ja pärast hamba eemaldamist.

SeptaNazal ninasprei (ksülometasoliin+dekspantenool) on aga ideaalne nii nina limaskesta turse vähendamisel (nohu) kui ka mitteallergilise nina limaskesta põletiku leevendamisel ja ninahingamise takistuste ravil.

Viis tõbist inimest (vanuses 8, 27, 35, 39, 46) proovisid Septolete Omni imemistablette (bensüdamiin+tsetüülpüridiinkloriid) ja SeptaNazal ninaspreid (ksülometasoliin+dekspantenool) ning kirjutasid:

Maria (27): "Kurgul hakkas kohe kõvasti kergem ja parem ning rõve kuiv köha kadus mõneks ajaks. Loomulikult ei saanud ma päevapealt terveks, kuid tablett pakkus tõesti mõnusat leevendust ja aitas tööpäeva, kus pean palju rääkima, edukalt üle elada. SeptaNazali (ksülometasoliin+dekspantenool) puhul oli minu jaoks aga vaieldamatuks plussiks see, et ei tundnud, et pärast kasutamist oleks nina seest kuiv."

Janne (35): "Mul oli tugev kurguvalu ja proovisin Septolete'i tabletti (bensüdamiin+tsetüülpüridiinkloriid). Maitse oli rohu kohta üllatavalt hea ja värske. Meeldis ka see, et loseng on üpris suur. Seda saab kaua imeda ja tunnen ka, et ta puhastab rohkem kurku vastikutest batsillidest. Lapsele ei meeldi igasugune kurgutablett, aga õnneks seda ta imes täitsa rõõmsalt. Juba lapse pärast tasub osta."

Mare (46): "Hommikul üles tõustes tundsin nagu okastraat oleks kurgus. Kurk oli metsikult valus, isegi vett juua oli rõvedalt valus. Teadsin, et eelmisest korrast oli mul kappi jäänud Septolete Omni (bensüdamiin+tsetüülpüridiinkloriid), mis on varasemalt väga hästi aidanud. Nii ma haarasin selle tableti järele ka nüüd. SeptaNazalit kasutasin kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Sain terve päeva muretult hingata, sest rohi hoidis nina lahti."

Raivo (39): "Algul on tablett ülimagus – vähemat minu jaoks. Peagi liigne magusus kaob. Peale tabletti õhkas suu tükk aega värskendavalt ja neelata oli mõnus. Tablett on valuvaigistav, hääle taastab ka üsna ruttu. Kui mul oli suvel igemepõletik, siis soovitas isegi hambaarst seda tabletti imeda. Nimelt aitab ravim igemepõletike korral, sest sel on antiseptilised omadused. SeptaNazal (ksülometasoliin+dekspantenool) meeldis mulle aga seetõttu, et oli niisutava toimega. Nii mõnigi ninasprei kuivatab päris korralikult limaskesti."

Septolete Omni (bensüdamiin+tsetüülpüridiinkloriid) annustamine:

Täiskasvanud: soovitatav annus on 3…4 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Eakad: soovitatav annus on sama, mis täiskasvanutel.

Lapsed vanuses üle 12 eluaasta: soovitatav annus on 3…4 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Lapsed vanuses 6 kuni 12 eluaastat: soovitatav annus on 3 losengi ööpäevas. Iga 3 kuni 6 tunni järel tuleb lasta ühel losengil suus aeglaselt lahustuda.

Alla 6-aastased lapsed: Septolete omni on vastunäidustatud alla 6-aastastele lastele.

SeptaNazali (ksülometasoliin+dekspantenool) annustamine:

Tavaline annus on üks pihustus kummassegi ninasõõrmesse vastavalt vajadusele kuni 3 korda ööpäevas. Annus sõltub individuaalsest tundlikkusest ja kliinilisest toimest. Ravi kestus on kuni 7 päeva, kui arst ei ole teisiti määranud. Enne uut ravikuuri peab pidama mõnepäevase pausi.

