Enneaegne piimahamba kaotus võib tekitada probleeme lapse arengus. Miks me peaksime piimahammaste eest hoolitsema isegi rohkem kui jäävhammaste eest?

"Pole hullu, siis tulevad ju uued hambad…" – seda arvavad sageli nii lapsed kui ka täiskasvanud, kui piimahammas tuleb varakult eemaldada. Kas piimahambad on tõesti vähem olulised?

Praegune olukord näitab, et suur osa vanematest ei huvitu lapse suuhügieenist. Laste hambaravi reaalsus täna on lugematud hambaaugud, põletikulised igemed ja piimahammaste varajane eemaldamine. Laste hammaste ravimine üldnarkoosis on viimastel aastatel kasvav trend. Miks tuhanded vanemad panevad oma lapsed sellisesse ohtu? Ehk saame süüdistada ajapuudust, maiustusi ja ahvatlevaid reklaame? On ka neid, kes süüdistavad selles lapsi. Kes täpselt on vastutav – vanemad, lapsed või äkki hoopis hambaarstid?

Kahjuks on peamine põhjus teadmatus. Vanemate võhiklikkus võib põhjustada lapsel probleeme kõne arenguga, vale lõualuu asendi, esteetilisi probleeme, mis võivad omakorda kahjustada lapse enesehinnangut, kuid kõige hullem – isegi süsteemseid haigusi! Vaatame, miks on nii oluline hoida piimahambad tervena?

Enamik meist teab, et piimahambad hakkavad lõikuma juba lapse esimesel eluaastal. Umbes kuue aasta vanuselt hakkavad need asenduma jäävhammastega. Viimased piimahambad vahetuvad alles 11-13-aastaselt, mistõttu enneaegselt kaotatud piimahammas võib mitte ainult tekitada aastateks ebamugavustunnet, vaid põhjustada ka jäävhammaste vale asendi ja vale hambumuse. Hammast ümbritsev sidekude ei ole lastel veel nii arenenud kui täiskasvanutel, mistõttu hambaaugust tekkinud põletik levib palju kiiremini ja laiemalt. Tuleb meeles pidada, et piimahammaste all luus on jäävhammaste algmed. Piimahamba juurealune põletik võib seega põhjustada nii suurt valu kui kahjustada ka jäävhamba alget. Sageli on piimahamba kaariesekahjustus nii sügav, et on võimatu hammast päästa ja see tuleb eemaldada. Liialt vara ära tõmmatud piimahambad mõjutavad hambumust– jäävhambad liiguvad tühja koha poole, põhjustades hammaste kuhjumist, mis omakorda mõjutab kogu lõualuu kasvu. Lapsel on raskusi söömise ja häälikute hääldamisega. Selles eas areneb aju kõnekeskus, mistõttu võivad tekkinud kõnedefektid jääda kogu ülejäänud eluks.

Hambaarstid kuulevad vanematelt sageli, et lapse hambaid pestakse hoolsalt, kuid sellest pole kasu, sest hambaauke tekib ikka palju – arvatakse, et põhjus on pärilikkuses ja vanemad süüdistavad geene. Paraku on see müüt. Kuigi laps arvab, et suus elavad väikesed koletised, kes ehitavad hambasse maja, peaks lapsevanem aru saama, et kaaries areneb halva hügieeni ja kahjulike toitumisharjumuste tõttu. Hambakatus elavad miljonid bakterid kasutavad oma elutegevuseks süsivesikuid, mille lagundamise tulemusena tekivad jääkproduktina happed, mis demineraliseerivad hamba kõvakude, viies hambaaukude tekkeni.

Ainus viis protsessi peatada on regulaarne ja õige hammaste harjamine! Kuni 12-aastastel lastel tuleks hammaste pesul silm peal hoida ning vajadusel abistada ja juhendada. Väikelapse hambad peaks kindlasti täiskasvanu üle pesema. Lapse tähelepanu pikalt ühel tegevusel hoida on üsna keeruline, kuid on oluline temas huvi tekitada ja motiveerida, et kujuneks välja hea harjumus kogu eluks.

Philips leidis suurepärase võimaluse, kuidas motiveerida lapsi hambaid pesema. Philips Sonicare for Kids hambahari on ideaalne kombinatsioon innovaatilisest sonic tehnoloogiast ja uuenduslikust hambaharjast, millega pestes on võimalik saavutada puhtamad hambad.

Tänu innovaatilisele sonic tehnoloogiale võtab hammaste puhastamine vähem aega, kuid on samal ajal efektiivsem mehaanilistest ja teistest elektrilistest hambaharjadest. Philips Sonicare hambaharja harjakesed teevad kahe minuti jooksul sama palju liigutusi kui käsihambahari umbes ühe kuu jooksul. Eriti tähtis on see väikelaste puhul, kellel üldjuhul puudub hammaste pesuks vajalik püsivus ning käeline tegevus ei ole veel nii hästi arenenud. Philips Sonicare hambaharja kasutades on tulemuseks efektiivne hambakatu eemaldamine, puhtamad hambad ja parem igemete tervis.

Koos hambaharjaga, mis on Bluetoothi kaudu ühenduses nutiseadmega, saab laps endale lisaks ka virtuaalse sõbra Sparkly, kellega koos õpib ta oma hammaste eest hoolitsema. Nutirakenduse abil õpib laps õigeid hammaste puhastamise võtteid: ekraani peal näidatakse reaalajas, kuidas tuleb puhastada iga hambapinda, jagatakse tähtsaid suuhügieeni nõuandeid ning antakse juhiseid õigeks toitumiseks. Iga hambapesu eest saab laps kingituse, mis motiveerib teda ning paneb põnevusega ootama igat järgmist puhastamiskorda. Tasapisi kujuneb lapsel harjumus pesta hambaid kaks korda päevas kaks minutit. Lapsevanem ja hambaarst saavad alati tagantjärele vaadata ja kontrollida elektroonilist hambapesu kalendrit, mis annab neile ülevaate sellest, kuidas laps on oma hammaste eest hoolt kandnud.

Kui tahame, et meie lapsest saaks muusik, teeme oma parima, et tagada lapsele hea muusikainstrument ja igapäevane harjutamine. Kui tahame, et meie lapsest saaks sportlane, motiveerime teda regulaarselt trennis käima hea treeneri käe all. Edu võti on kvaliteetne instrument, harjutamise sagedus ja järjekindlus. Sama kehtib ka hammaste puhul – regulaarne harjamine hea hambaharjaga ja oskuslik juhendamine tagab lapsele kauni naeratuse, selge häälduse ning tervisliku harjumuse kogu eluks!