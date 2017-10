Hematoloogide Selts lubab algatada sel nädalal palju kõneainet pakkunud vähidiagnoosiga Annabeli ravimi haigekassa hinnakirja lisamise protsessi. Ühtlasi selgus, et haigekassa unustas, et tegelikult saanuks nad ise Annabeli ravimi hinnakirja lisamise protsessi algatada.

Põhjus polnud krõbe hind, vaid et ravim ei olnud tervishoiuteenuste loetelus (TTL). Veel hullem – asjaomased ei suutnud justkui kokku leppida, kelle ülesanne see sinna lisada on.

Haigekassa värske juhatuse esimees Rain Laane väitis „Pealtnägija“ kaamera ees, et pall on arstide ja erialaseltside käes, kes peavad taotluse tegema. Pärast intervjuud saatis haigekassa veel ka Annabeli vanematele kirja, milles teatas, et protsess kestab vähemalt aasta ja kui keegi teeb taotluse enne tänavu 31. detsembrit, jõuab ravim loetellu 1. jaanuaril 2019.

Nii intervjuus kui kirjas jättis aga haigekassa mainimata, et tegelikult saanuks nad selle protsessi ka ise algatada. Selline võimalus on ette nähtud nii ravikindlustusseaduses kui seda kirjeldab ka haigekassa ise enda koduleheküljel! Ning kui vaadata juba tänavu tehtud taotlusi, siis mitmel puhul on algataja haigekassa ise.

Arstide liidu peasekretäri Katrin Rehemaa sõnul on arstide süüdistamine taotluse tegemata jätmises ülekohtune. „Muidu oleks olukord ka absurdne, sest tervishoiuteenuse osutajate ühendused ja erialaühendused – näiteks haiglate liit, arstlikud erialaseltsid – on mittetulundusühingud, kellel pole kohustust seda teha. Kui raviteenuste kandmine TTLi (kõnekeeles haigekassa hinnakirja) sõltuks ainult nendest, siis ei pruugi ükski uus teenus või ravim sinna jõuda, kui näiteks vastaval MTÜl pole ressursse taotluse tegemiseks. Sest see nõuab tõesti palju aega ja spetsiifilisi oskusi,“ kommenteerib Rehemaa.

„Erialaseltside (loe arstide) süüdistamine millegi tegematajätmises on antud kontekstis kohatu kui mitte lausa vale,“ põrutab Eesti hematoloogide seltsi juhatuse esimees Ain Kaare.

Haigekassa pressiesindaja Liis Hinsberg möönab, et võimalus protsessi algatamiseks nende enda poolt on tõesti olemas ja see jäi Annabeli loo selgitustes mainimata. Samas juhib ta tähelepanu, et meditsiini valdkond on väga lai, areneb kiiresti ning kogu vajalik info ei jõua operatiivselt nende spetsialistideni.