Artriit ehk liigesepõletik on valuline haigus, mis võib aja jooksul põhjustada põrgupiinu ja piirata inimese liikumisvõimet. Ehkki iga artriidi käes kannataja peab jälgima arsti nõuandeid, võib ka kalaõli lisandina artriidi ravis kasulik olla.

Medical News Today vahendab, et kalaõli võib aidata artriiti leevendada, sest vähendab liigeste põletikulisust. Kalaõlis on palju Oomega-3 rasvhappeid, mis teadlaste sõnul võivad aidata põletikku alandada. (Muide, kalaõli ei ole päris sama asi kui kalamaksaõli!)

Kõige sagedasemad artriidi tüübid on reumatoidartriit ja osteoartroos. Teadlased on hetkel ennekõike uurinud kalaõli mõju reumatoidartriidile ning leidnud, et see võib põletikulisust vähendada lausa sellisel määral, et muid artriidiravimeid ei pea enam nii palju võtma - see on muidugi võimalik ainult kokkuleppel arstiga.

Osteoartroosi ja kalaõli seoseid ei ole siiski piisavalt uuritud, et mingeid kindlaid teaduslikke järeldusi teha. Tõenäoliselt ei tee kalaõli tarvitamine siiski midagi halba ka selle haiguse korral.