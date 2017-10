Mees läheb arsti juurde nõu küsima:

"Öelge, doktor, kuidas on võimalik, et naine petab mind, aga mul ei kasva sarved pähe?"

"No kuulge, see jutt sarvedest on ju ainult nali!"

"Ah soo... Mina jälle arvasin, et mul on kaltsiumipuudus..."