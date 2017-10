Veebileht Medical News Today vahendab, et rühmatrenn või lihtsalt koos seltskonnaga aktiivselt liigutamine on tervisele parem kui niisama üksinda rahmeldamine.

Igal juhul on trenn tervisele kasulik. Mitte ainult kehale, vaid ka vaimule - ühes hiljutises uuringus selgus, et isegi vaid tund trenni nädalas võib depressiooni ennetamiseks kasulik olla. Ka aitab regulaarne trenn pikendada eluiga ning stressirohkete olukordade ränka mõju leevendada.

Just stress on see, mille mõju väheneb veelgi, kui teeme trenni rühmas, teistega koos. Erinevad kontrollrühmad - üksi treenijad ja rühmas treenijad - näitasid teadlastele, et kuigi keskmine üksi treenija võis kulutada füüsilisele tegevusele rohkem aega, ei olnud tema rahulolutunne pärast sama suur. Grupitrennis osalenud inimesed aga teatasid, et paranenud on nii nende vaimne, füüsiline kui emotsionaalne seisund.

Teadlased usuvad, et nende tulemuste põhjal oleks mõistlik rajada suurettevõtete või ka õppeasutuste juurde tasuta sportimisvõimalusi, väikesi jõusaale või palgata treenereid. Uurimistöö läbiviijad mainivad, et just inimestel, kes üksteise muresid ja vaeva teavad või jagavad (uuringus osalesid meditsiinitudengid), on eriti tore koos trenni teha. Samuti kasutatakse tantsulistes rühmatreeningutes sageli koreograafiat ja positiivset muusikat, mis teevad tuju heaks. Ning igasugune sotsiaalne tegevus tekitab inimeses üldjuhul hea tunde.