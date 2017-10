Jäätis, külmad joogid ja mahlapulgad on käreda kurgu korral head ravimid, sest nad jahutavad põletikulisi kudesid ning võivad rahustada valunärve kurgus. Nad alandavad närvide temperatuuri, vähendades sellega valusignaale.

Kuumas joogis on tavaliselt rohkem maitset kui külmas joogis ning see paneb suu rohkem vesistama, mis omakorda tekitab platseeboefekti, mis leevendab valuaistingut. Inimesed tunnevad pärast sooja jooki end kohe paremini. Eriti hea on juua natuke magusat kuuma jooki.