Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul on positiivne, et alkoholi tarbimine inimese kohta väheneb juba neljandat aastat järjest. „Samas – vähendavad eeskätt need, kes olid ka enne juba mõõdukad tarbijad,“ nentis Josing. „Peamiste põhjustena võib välja tuua hinnatõusu ja hoiakute muutumise. Aina enam hinnatakse tervislikke eluviise ja soovitakse vaba aega veeta ilma alkoholita. Ohuks on aga soodsamad piiriülesed ostud Lätist, mis võivad taas hakata tarbimist suurendama.“