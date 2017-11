Dr Margus Punab avaldab oma sotsiaalmeedia kontol arvamust eile Tallinna südalinnas aset leidnud intsidendi üle, kus nugadega vehkinud mees politseinike poolt maha lasti. Tema sõnul pole õnnetu lõpuga loos probleem mitte politseinike käitumises, vaid mehe kõrval seisnud isikutes, kes probleemsele inimesele piisavalt tähelepanu ei pööranud.

Õhtuleht avaldab Margus Punabi seisukoha autori loal täismahus:

"Kriis on ajaperiood, kus on võimalik ja vajalik mõned asjad välja öelda või lihtsalt meelde tuletada.

Nii valus kui see ka pole, on eilse intsidendi puhul kõige suurem probleem lähedaste, mitte politsei, käitumine. Inimese psüühika ei lähe enamasti paigast ära tundidega vaid tegu on pea alati pikema protsessiga. Kui inimesel endal haigusteadlikkus puudub, siis saavad aidata vaid tema lähedased – pere, sõbrad, naabrid, töökaaslased. See on meie kohus näha meie lähiringis olevaid kriisis inimesi ja püüda aidata neil/neid probleeme lahendada. Tähendagu see abi kas lihtsalt kaasinimese jaoks olemas olemist või tõesti aktiivset ravi.

Omaette teema on vajaliku ravi saamise võimalused. Indiviidi ja ühiskonna huvide tasakaal on dünaamiline protsess. Mõlemas äärmuses oleme viimase poolsajandiga ära käinud ja ilmselt oleks lähiajal jälle vajalik üle vaadata psühhiaatrilise abi osutamise põhimõtted. Usun, et on olemas ka kesktee.

Teine probleem, mida selle juhuga seoses tahaksin uuesti tõstata on „ravikanepi“ teemaline üha jõudu saav udujutt. Ravikanepit propageerivad inimesed ei saa kahjuks aru, kuidas ühiskond nende sõnu vastu võtab ja interpreteerib. Olen täiesti kindel, et kui täna teha korralik küsitlus vastaval teemal, siis saame näha sootuks teisi „teadmisi“, kui tegelikult räägitud on. Olen seda testinud oma lähikonnas ja bioloogiharidust mitteomavatel, kõrgharidusega inimestel, sisuline arusaam puudub. Veelgi hullem, valitsevad paiguti suisa ohtlikud valearusaamad. Miks selles kontekstis kanepi teema tõsta – just selle tõttu, et väga oluline osa piiripealsete psüühika eripärade/häiretega inimestest jõuavad dekompensatsiooni seisu just läbi kanepi tarvitamise. Kahjuks olen seda küllalt lähedalt näinud."