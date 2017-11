Ameerika Ühendriikide Toidu- ja ravimiamet (lühend FDA) andis täna välja avalduse, milles mõistab hukka marihuaanaäri väite, et kanep ravib vähki. Paljud ravikanepit müüvad ettevõtted laidavad aga FDA teadaande maha.

NBC News kirjutab, et FDA tegi hoiatuse neljale ravikanepiga tegelevale ettevõttele. FDA avalduses seisab: „Marihuaana ei ravi vähki. Pole tõestust sellest, et see kuidagi kasvaja rakke hävitaks või uute ajurakkude tootmist abistaks.“ Edaspidi suhtub FDA kanepisse kui igasugu teistesse alternatiivravimitesse, mille mõju pole tõestatud.

Olgu märgitud, et FDA ei soovi ühtegi meditsiinilise (või rekreatsioonilise) marihuaana kauplust kinni panna. Nende nõue on see, et tarnijad enam - nende sõnul - tõestamata meditsiinilisi väiteid ei teeks ja et tooteid märgistataks nende ettekirjutuse järgi.