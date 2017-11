Vahel seda ikka juhtub, et söömaaeg läheb ülekäte või on pidulaual lihtsalt liiga palju häid suupisteid, et midagi vahele jätta. Lähenemas on teadagi ka suurte pidusöökide hooaeg. Ajakiri Real Simple annab mõned nõuanded, kuidas pärast meeletut vohmimist taastuda.

1. Ära tunne ennast süüdi! See ei aita sind kuidagi, samuti on stress ja ülesöömine omavahel seotud.

2. Mine jaluta. See on rahulik füüsiline tegevus, mis ei nõua sult liiga palju ja mis on rahulikus tempos võimalik ka väga täis kõhuga.