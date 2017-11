Professor Niek van Dijk on hüppeliigese ja põlve artroskoopilises ravis murrangulise lähenemise rajaja, kelle hoolde usaldavad ennast näiteks spordimaailma superstaarid Cristiano Ronaldo, Robin van Persie ja Juan Carlos Navarro. Samas ei puuduta hüppeliigese piirkonna vigastused ainult sportlasi, vaid on väga levinud harrastusliikujate seas.

Rahvusvaheline sümpoosion ja praktiline töötuba “Around the Ankle” tõi Tallinnasse Swissôteli kokku üle saja arsti Eestist ja Euroopast, kes õppisid maailmakuulsa kirurgi, professor Niek van Dijki käe all hüppeliigese opereerimist uue põlvkonna mulaažide abil.

Prof van Dijk ütles, et tema karjääri algusaastatel polnud hüppeliigese probleemid ja nende lahendamine kuigi tuntud. "Ma olen oma uurimisrühmaga teinud aastatepikkust teadustööd, et luua vajalikke tehnikaid ja lahendada hüppeliigesega seotud probleeme. On suurepärane tunne jagada seda teadmist ortopeedia kirurgidega üle maailma, et nemad ja nende patsiendid saaksid samuti kogutud teadmistest ja loodud tehnikatest kasu," märkis van Dijk.