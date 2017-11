Eesti parimate baarmenite hulka kuuluv Haim-Vital Grinfeld annab nõu, kuidas valmistada trendikaid mokteile ehk alkoholivabasid kokteile, mida saab ka ise kodus järele proovida.

„Mokteilid on loonud maailmas uue trendi, mis kogub üha rohkem populaarsust ka Eestis,“ märkis Grinfeld. Ta selgitas, et mokteil tähistab vee baasil valmistatud alkoholivaba kokteili, mis võib koosneda paljudest erinevatest lisakomponentidest. Soovi korral siiski vaid mõnest üksikust lisandist, et muuta vee joomine põnevamaks.

Grinfeld lausus, et maitse kõrval on mokteilide puhul väga oluline nende presenteerimine ehk jook peab nägema välja isuäratav.