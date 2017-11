On elementaarne, et hambaid tuleb harjata hommikul ja õhtul, kuid olulist rolli omab suuhügeenis kahambapasta, mida harjamisel kasutatakse. Sakala Hambaravi hambaarst doktor Kaja Kiige annab nõu, mida hambapastat valides silmas pidada.

Eelista fluoriidi ja haigusi ennetavaid koostisosi. Hambapasta ülesanne on tugevdada hambakudet, aidata eemaldada hambakattu ning vähendada hambakatu tekkimist. See aga ei tähenda, et iga hambapasta nende ülesannetega hakkama saaks. Sakala hambaravi hambaarsti doktor Kaja Kiige sõnul tasuks eelistada hambapastat, mille koostises on fluoriid – tänasel päeval on enimlevinud just naatriumfluoriidi sisaldavad tooted. “Uuringud on näidanud, et fluoriid tugevdab hambavaapa ja muudab selle happerünnakutele vähem vastuvõtlikuks ning aitab vältida kaariese teket,” sõnas doktor Kiige. See tähendab, et fluoriidi sisaldava hambapasta kasutamine aitab ka vähendada hambaaukude tekkimist.

Fluoriidiga hambapastasid võivad kasutada nii täiskasvanud kui lapsed, kuid viimaste puhul tasuks eelistada pastasid, mille fluoriidisisaldus on väiksem. Kui täiskasvanutele mõeldud hambapastades on lubatud fluoriidisisaldus kuni 1500 mg/l, siis laste hambapastades jääb aine sisaldus alla 1000 mg/l.