Potisepa sõnul on eestimaalased tõepoolest hakanud maitsestamata piimatooteid rohkem ostma. „Kui näiteks kogu Eesti jogurtituru maht on mullusega võrreldes langenud 5%, siis maitsestamata jogurtite maht on hoopis 17% kasvanud. Kindlasti mängib siin rolli ka see, et võrreldes kahe aasta taguse ajaga on maitsestamata piimatoodete valik poelettidel kolmandiku võrra kasvanud,“ rääkis ta.

„Kodumoosides on suhkrut keskmiselt 40% - see tähendab, et lisades jogurtisse marjamaitse saamiseks moosi saab üldjuhul suhkrurikkama toote kui tööstustes toodetud marja- ja viljajogurtid,“ sõnas ta.

1. Hoiad päevase suhkrukogus normis – loodetavasti. Sellest, et pea kõikides toiduainetes kasutatakse mingil määral suhkrut, on räägitud palju. Õigupoolest pole selles midagi traagilist, sest normaalse aktiivse eluviisiga inimene vajab suhkrust saadavat energiat ning suudab selle energia ka ära kasutada. Samas leidub üha rohkem inimesi, kelle jaoks on kontoritöö saatel sissesöödud suhkru äratarbimine pea võimatu. Sel juhul tasub teadlikult valida võimalusel vahepalaks roogasid, millesse pole lisatud valget suhkrut – nii on võimalik oma päevast suhkrudoosi piirata.





2. Suhkur vähendab kasulike probiootikumide tegevust. Jogurtid ja muud fermenteeritud piimatooted sisaldavad piimhappebaktereid ning paljud tootjad rikastavad jogurteid omakorda erinevate probiootikumidega. Probiootikumid vajavad oma elutegevuseks küll suhkrut, kuid selleks piisab täielikult piimas sisalduvast laktoosist. Suurem suhkrusisaldus tootes võib hoopis soodustada pärmide ja muude mikroorganismide tegevust organismis.

3. Saad kõik piimatoodete head omadused ilma organismi suhkruga kurnamata. Ilmselt oskab igaüks loetleda piima kasulikke omadusi, samamoodi nagu suhkru kahjulikke omadusi. Kas olete aga märganud, et see, millele piim on kasulik, sellele on suhkur sageli pigem kahjulik. Näiteks hambad – piim aitab eriti laste hammastel saada tugevaks, samas kui suhkur põhjustab (sageli küll ka ebapiisava hambahügieeni saatel) hambavaaba kahjustusi ja hambaauke.





4. Ka suhkruvabad piimatooted annavad energiat. Süsivesikud piimatoodetes tekitavad paljudes tarbijates segadust, sest arvatakse, et need tähistavad lisatud suhkru kogust. Tegelikult on kõikides piimatoodetes 100 grammis tootes 4-5 grammi piimasuhkrut ehk laktoosi, mida ei peaks kartma, sest sellel on organismile pigem kasulik mõju. Esiteks annab laktoos kehale vajalikku energiat - inimese organismi ainevahetus ongi suhkrukeskne ja suhkur on meie eluspüsimiseks hädavajalik. Piimasuhkur on hädavajalik inimese immuunsüsteemi arenguks ja keha mikrofloora reguleerimiseks ning see aitab kaasa kaltsiumi imendumisele.