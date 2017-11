Kui oled üksik ja põed teist tüüpi diabeeti, on sul suur oht muutuda ülekaaluliseks, nendivad Jaapani teadlased.

Nimelt uurisid Yokohama ülikooli teadlased 270 eakamat, keskmiselt 65-aastast inimest, kellel oli diagnoositud teist tüüpi diabeet, vahendab Newsmax. Leiti, et üksikuid inimesi kimbutab risk haigestuda teist tüüpi suhkurtõppe kaks korda enam kui nende abielus olevaid eakaaslasi.

Eriti hea mõju oli abielul meeste tervisele - neid kimbutas ainevahetussündroom 58% vähem kui nende üksikuid eakaaslasi.

Varasemalt on teadlased leidnud mitmeid seoseid ka abielu sõlmimise aja ja ülekaalulisuse kohta. Näiteks nedib ajakirjas Health and Social Behavior avaldatud uuring, et need, kes abielluvad enne ülikooli lõpetamist,on vanemas eas ülekaalulised 65 protsenti suurema tõenäosusega võrreldes nendega, kes abielluvad pärast seda.

Kuid päris mitu uuringut on kinnitanud, et abielus inimesed elavad infarkti ja ka südameoperatsiooni suurema tõenäosusega üle.