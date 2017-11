Kui pea valutab ning tunned end väsinuna, ei pruugi põhjus olla lähenev külmetushaigus või tööpinged - need võivad olla ka märk vedelikupuudusest.

Today toob välja kuus märki, mis näitavad, et sind kimbutab vedelikupuudus.

1. Sul on pidev janu ning suu kuivab. See on märk, et keha kimbutab vedelikupuudus juba mõnda aega.