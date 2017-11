Taimedel baseeruvad dieedid on ülekaalulisuse, metaboolse sündroomi ja südame-veresoonkonnahaiguste ennetuses olulisel kohal. Kõik taimetoidumenüüd ei ole oma tervisemõjude poolest aga võrdsed.

Sellisel tulemusele jõuti, kui hiljaaegu analüüsiti kolmest suurest uuringust saadud andmeid, ühtekokku üle 166 000 naise ning üle 43 200 mehe andmeid, vahendab terviseportaal Med24.

Uuritavaid jälgiti üle 20 aasta, mille vältel hinnati kaheaastaste intervallidega nende elustiili, tervisekäitumist, toitumist ja terviseandmeid. Küsimustike põhjal kogutud andmeid toitumise kohta kinnitati mitmenädalaste toitumispäevikute ja biomarkerite määramise abil.



Käesolevasse analüüsi haarati vaid need osalejad, kellel uuringute alguses ei olnud diagnoositud koronaarhaigust, insulti ega vähki. Jälgimisperioodi vältel kujunes koronaarhaigus välja 8631 uuritaval.



Analüüsi läbi viinud teadlased jagasid toitumise kolme suurde gruppi:



• dieedid, kus oli teadlikult suurendatud taimse toidu osakaalu, kuid mis ei välistanud täielikult loomse päritoluga toitusid;

• peamiselt tervislik taimetoit (puu- ja köögiviljad, kaunviljad, täisteratooted);

• peamiselt ebatervislik taimetoit (rafineeritud tooted, kartul, magustatud joogid, maiustused).



Selgus, et suurem taimse toidu osakaal menüüs oli seotud väiksema südame-veresoonkonna tõbedesse haigestumisega. Täpsemalt vaadates leiti, et taimedel baseeruv ebatervislik dieet, mis koosnes rafineeritud süsivesikutest, friikartulitest, mahladest ja maiustustest, oli südametervisele negatiivse mõjuga. Ebatervislik taimetoit oli seotud 32% suurema südamehaiguste riskiga.



Seega ei ole kõik taimedel põhinevad dieedid võrdsed ning soovituslik on tarbida rohkem puu- ja köögivilju, kaunvilju ja täisteratooteid ning jätta rafineeritud ja rohkelt töödeldud toidud ostmata.