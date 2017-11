Laupäeval kella 11–17 toimub Tallinna Kultuurikatlas juba seitsmendat aastat järjest Baltimaade vanim taimetoidumess. Messil osaleb ligi sada ettevõtet, toimuvad huvitavad loengud ja vestlusringid, jagatakse aastaauhindu ning näidatakse filme. Peaesineja on kuulus jõumees Patrik Baboumian, kes on tuntud kui maailma tugevaim vegan.

“Sel aastal on messil mitmeid kõrghetki. Oluline fookus on seekord spordil. Osaleda saab maratonijooksja Indrek Ilumäe, treener Martin Luhari ja jooksja Isabel Agnes Lukki vestlusringis. Sellele eelneb maailmakuulsa jõumehe, Saksamaa tugevaima mehe Patrik Baboumiani ettaste,” selgitas messi kommunikatsioonijuht Annika Lepp. “Juttu tuleb ka vegantoodete edust Põhja-Euroopas, veganettevõtlusest Šotimaa näitel ja veganperedest.”

Messil toimub dokumentaalfilmi “Kõige viimane siga” (The Last Pig, USA 2017) Eesti esilinastus. Film jälgib kaastundlikult farmeri viimast aastat seakasvatajana. Filmi autor Allison Argo on kuuekordne Emmy-auhinna võitja. Tema filme on näidatud PBSis ja National Geographicus.