Laupäeval vallutas Tallinna Kultuurikatla Taimetoidumess ning kuigi üritusele pole praeguseks veel joont alla tõmmatud, teadsid korraldajad juba lõunal, et külastajaskond ületab 5000 huvilise piiri.

Juba seitsmendat aastat järjest toimuv mess on omasugustest Baltimaade vanim. Messil osalenud sadakond ettevõtet, loengud ja vestlusringid meelitasid Kultuurikatla ukse taha juba hommikul pikliku järjekorra, mis lookles mööda maja Mere puiestee poolset külge. Kuid järjekorras seisnud inimesed alla ei andnud ja rahulolevatest pilkudest ning kõiksugu kraami täis poekottidest võib järeldada, et ootamine läks paljudele asja ette.

Tänavuse messi keskmes on sport ning seepärast võis teiste külastajate hulgas silmata ka maailma tugevaimaks veganiks nimetatud jõumeest Patrik Baboumiani. Turske, kuid lahke olemisega sportlase ümber kogunes koheselt inimparv, kes nõudis autogramme ning ühispilte. Hiljem astus Baboumian ka pealaval üles ning tema palve peale tõsta üles käsi neil külastajatel, kes on taimetoitlased või veganid, tõstsid käe pea kõik kohalviibijad. Kuid oli ka neid, kelle jaoks taimetoit elustiiliks pole. "Päris palju on neid, kes taimetoiduga flirdivad," arvas messi kommunikatsioonijuht Annika Lepp.