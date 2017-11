Elektrilist hambaharja valides tasub jälgida nii selle funktsioone kui ka seda, millise puhastusvõimega on hambaharja harjased. “Uuemate elektriliste hambaharjade harjased on teemandikujulised, mistõttu eemaldavad need hammastelt katu, milleni tavaline hambahari ei jõua,” ütles Philips Sonicare’i Eesti esindaja Karmo Sahtel.

Kuna elektriline hambahari eemaldab võrreldes tavalise hambaharjaga kuni seitse korda enam hambakattu, soovitavad suuhügienistid efektiivse hammaste hoolduse tagamiseks eelistada just elektrilist hambaharja. Poodides on elektriliste hambaharjade valik aga viimaste aastate jooksul märgatavalt suurenenud – saadaval on erinevas hinnaklassis mudeleid, mis teeb endale sobiva toote valimise keeruliseks.

Elektrilise hambaharja harjased võivad olla õrna, keskmise või tugeva jäikusega. Sakala hambaravi suuhügienist Brigitta Kulbergi sõnul tasuks eelistada õrna jäikusega harjaseid. “Tugevad harjased kahjustavad hambaemaili ja igemeid, mistõttu ei sobi need kindlasti tundlike hammaste või igemevaevustega inimestele,” sõnas Kulberg.

Kasutamismugavus

Hammaste pesemisel on oluline kasutada õiget tehnikat ning eelistada tasuks elektrilist hambaharja, mis teeb õiged liigutused kasutaja eest ise ära. “Kui tavalise hambaharjaga tuleb hambaid harjata vähemalt kolm minutit, siis elektrilise hambaharja kasutamisel piisab kahest minutist,” kinnitas Kulberg. Et ajast kinni pidamist mugavamaks muuta, tasuks eelistada elektrilist hambaharja, millel on taimer.

Hammaste hoolduseks ei piisa siiski vaid vajalikust ajast kinnipidamisest. Oluline on ka harjamise tugevuse surve – tavalise hambaharja kasutusharjumusest suruvad paljud ka elektrilist hambaharja liiga tugevalt vastu hambaid. “Uuemad mudelid näitavad, kas hambaharja surve hammastele on liiga tugev ja see aitab kasutajal omandada õige tugevuse tehnika hammaste pesemiseks,” täpsustas Sahtel.

Surve tugevuse reguleerimine on eriti oluline just tundlike hammaste puhul. “Tasuks soetada hambahari, mille harjamise intensiivsust saab vastavalt vajadustele muuta ning mis on sobilik ka tundlikele hammastele,” ütles Sahtel.

Kuna inimeste hambad on erinevad, tasuks eelistada hambaharja, mida on võimalik kasutada mitmeotstarbeliselt. “Kuigi hambaharja peamine eesmärk on hambaid puhastada, suudavad tänapäevased elektrilised hambaharjad hambaid ka poleerida ning samal ajal hoolitseda igemete tervise eest,” sõnas Sahtel.

Lastele

Suuhügieenist saab igapäevase toimetamise oluline osa juba esimeste hammaste kasvamise ajal, mistõttu tasuks elektrilist hambaharja kasutada ka piimahammaste puhastamiseks.

Et innustada lapsi hambaid pesema, on võimalik soetada spetsiaalselt lastele mõeldud hambahari, millel on lastepärane ja mugav disain.